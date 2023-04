CdM - La mossa di ADL il giorno dopo Napoli-Milan: con una lettera ha confermato Spalletti, il retroscena

A Luciano Spalletti è arrivato l'attestato di stima di Aurelio De Laurentiis, che si è concretamente mosso per confermarlo in vista della prossima stagione.

Mercoledì mattina all'indomani della cocente eliminazione dalla Champions League per mano del Milan - e non a caso proprio con questa tempistica - a Luciano Spalletti è arrivato l'attestato di stima di Aurelio De Laurentiis, che si è concretamente mosso per confermarlo in vista della prossima stagione. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno:

"Il patron ha annunciato anche lo scorso 24 marzo al premio Bearzot la volontà d’esercitare l’opzione unilaterale per allungare di un’altra stagione il contratto dell’allenatore toscano che sta portando il Napoli verso il terzo scudetto. Mercoledì De Laurentiis è passato alle cose formali, ha fatto recapitare a Spalletti una lettera in cui ribadisce la stima nei suoi confronti e annuncia il proposito di ottemperare all’opzione prevista nel contratto sottoscritto nel 2021. Il patron rientrerà in Italia agli inizi di maggio e non è escluso che possa programmare un incontro con Spalletti".