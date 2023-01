CdM - La prova di forza che ha traumatizzato tutta la A: con questo Napoli nulla da fare per le altre

Venerdì sera, battendo la Juventus, il Napoli ha allungato in vetta alla classifica e il pari del Milan ha portato il vantaggio sulla seconda a nove punti.

Un po' come se superando i bianconeri la formazione di Luciano Spalletti abbia mandato un messaggio anche ai rossoneri e alle altre inseguitrici. Il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola ne scrive così: "La prova di forza che ha traumatizzato tutto il campionato" , si legge nel titolo e poi prosegue all'interno delle pagine sportive:

"L’altra sera il Napoli ha offerto una dimostrazione di tecnica, tattica e fame agonistica che ha vinto le resistenze non solo della squadra di Allegri ma di tutta la Serie A. Una resa senza condizioni. È come se i calciatori di Pioli si fossero guardati negli occhi e avessero compreso che contro questo Napoli non c’è niente da fare. Ed è vero, la squadra di Spalletti è di gran lunga la squadra più attrezzata e competitiva del calcio italiano. Per una serie di ragioni che puntualmente vengono rimosse perché estranee alla grottesca narrazione che da sempre accompagna il Napoli. Lo storytelling per cui la Juventus incarnerebbe il Nord produttivo e imprenditoriale, e il Napoli ovviamente la confusione organizzata, l’estro indissolubilmente legato alla discontinuità. La realtà è tutt’altra ma è dura scardinare la narrazione, un po’ per l’evidente disparità di forze editoriali tra Nord e Sud e un po’ per l’autolesionismo che da sempre contraddistingue il racconto napoletano del Napoli".