CdM - La teoria di Spalletti: anti-turnover per trovare condizione. Confermato l'11 anti-Samp?

"La teoria dell'anti-turnover". E' questo il titolo con cui il Corriere del Mezzogiorno apre la sua pagina sportiva, soffermandosi sulla visione di Luciano Spalletti in merito al momento del Napoli e alla necessità di far giocare i più forti per dargli il massimo della condizione e non ricorrere al turnover per gestire le energie. L'ha spiegato l'allenatore di Certaldo stesso che, secondo il quotidiano, starebbe pensando di confermare in blocco l'undici che giovedì sera ha travolto la Sampdoria:

"Ci sono visioni diverse nella gestione degli uomini, basta guardare anche cosa fanno allenatori come Pioli o Simone Inzaghi. Spalletti guarda i parametri, respira il vissuto, analizza la loro condizione e per il momento il turn-over è rimandato. A Leicester e a Genova aveva già tracciato la strada spiegando che al momento non c’è la necessità di cambiare tre-quattro uomini a gara. Nel Napoli intanto hanno giocato tutti eccetto il terzo portiere, la visione di Spalletti va oltre la formazione titolare, si ragiona nell’ottica dei cinque cambi, dei sedici uomini su cui si può puntare durante la partita".