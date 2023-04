Cdm - Napoli di corto muso! Vittoria-Scudetto contro un Lecce ammazza-big

La carica del capitano per superare un momento difficile, per riprendere la corsa verso il traguardo più atteso

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La carica del capitano per superare un momento difficile, per riprendere la corsa verso il traguardo più atteso, scrive il Corriere del Mezzogiorno per raccontare della vittoria degli azzurri e lo Scudetto che si avvicina: "Un pronostico che le agenzie di scommesse oramai non bancano neanche più. Una vittoria di misura, con tanti problemi per gli azzurri soprattutto all’inizio della ripresa quando la squadra di Baroni ha operato un pressing quasi disperato. Ma il Napoli aveva un uomo in più e stavolta non era il solito Kvaratskhelia, né il rientrante Raspadori, preferito da Spalletti a Simeone per sostituire l’infortunato Osimhen.