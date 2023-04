Cdm - Numeri super nonostante la marcatura tripla, ma niente gol: Kvara vuole il riscatto a Torino

Con la Juve il riscatto, titola il Corriere del Mezzogiorno in merito al momento di Kvaratskhelia, per centimetri ad un passo dalla gloria contro il Milan

Con la Juve il riscatto, titola il Corriere del Mezzogiorno in merito al momento di Kvaratskhelia, per centimetri ad un passo dalla gloria contro il Milan, raccontando degli errori sotto porta del georgiano dopo comunque diversi spunti individuali: "Ad otto gare dal termine vanta 14 gol, 14 assist e 2 rigori procurati, un bel bottino considerando l’investimento di 10,5 milioni di euro per portarlo a Napoli. Nella notte contro la Juventus Kvaratskhelia portò a casa un gol e due assist, nelle prestazioni precedenti contro Inter e Sampdoria non aveva brillato. Il desiderio di Kvara è che la storia si ripeta cancellando le scorie delle notti contro il Milan.

Contro il Milan il Napoli ha costruito la maggior parte dei suoi attacchi a sinistra, Kvara ha rappresentato la principale fonte di gioco. Si è costruito delle palle-gol, ha vinto il 56% dei duelli e in alcune occasioni è sbattuto contro la marcatura doppia e tripla del Milan. Pesano le chances fallite che avrebbero potuto cambiare la storia: quella al primo minuto a San Siro, il rigore parato da Maignan e anche un paio di numeri meravigliosi al Maradona che non è riuscito a capitalizzare a causa di conclusioni fuori misura. Questione di centimetri, altrimenti staremmo a parlare di un’altra storia".

