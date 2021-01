CdM - Osimhen, superato il Covid farà tre esami fondamentali per il rientro: una data fissata per il rientro

Il grande assente per il Napoli sarà Victor Osimhen. A scrive dell'attaccante nigeriano, che sarà out nella sfida di Supercoppa contro la Juventus del 20 gennaio, è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno. Il quotidiano cerca di fotografare la condizione fisica del classe '98, infortunatosi il 13 novembre scorso in Nigeria-Sierra Leone.

"Tra la lussazione anteriore alla spalla destra, le ripercussioni su tre nervi del braccio e il Covid-19 non ce l’ha fatta ad esserci, salterà la sua prima finale in maglia azzurra. L’attaccante nigeriano vuole rientrare, scalpita, durante il periodo d’isolamento si è allenato tanto a casa ma spera di ritrovare il campo al più presto. Appena sarà negativo al Covid-19, Osimhen farà l’elettromiografia, quindi i test neurologici, e poi gli esami sulla stabilità della spalla. Victor migliora di giorno in giorno e si punta a metterlo a disposizione di Gattuso per Napoli-Parma del 31 gennaio".