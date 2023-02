CdM - Quando c'era chi mugugnava contro il braccino corto di ADL, il Napoli era già questo

E' questo quanto scrive oggi in edicola il Corriere del Mezzogiorno soffermandosi sul Napoli che domina il campionato:

"La squadra anche negli anni in cui lo scudetto sembrava un sogno irraggiungibile e c’era chi mugugnava contro il «braccino corto» di De Laurentiis, è la perfetta controprova di tale immagine. C’è infatti voluta molta creatività per metter su una tale macchina da calcio rinunciando a campioni affermati ma forse appagati e ingaggiando campioni sconosciuti ai più ma formidabili, come il duo Kvara-Osimehn. Ma si è trattato di una creatività ben diversa da quella di solito in voga a Napoli: basata cioè sulla concretezza, sulla prudenza, sull’organizzazione, non affidata al puro talento".