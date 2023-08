Cdm - Restano due piste in mediana, ma Garcia vuole fisicità: contatti per Amrabat

Il Napoli rimane vigile per Samardzic o Lo Celso, ma l’idea più concreta per l’ultima settimana riguarda Amrabat in uscita dalla Fiorentina

© foto di Giacomo Morini

Il centrocampo è il reparto su cui il Napoli ha concentrato di più le proprie attenzioni, scrive il Corriere del Mezzogiorno raccontando che il Napoli ha inseguito Koopmeiners con due offerte all’Atalanta: una di 37,5mln e l’altra di 45 entrambe rifiutate e poi si è lanciato per Gabri Veiga che ha scelto l’Al Ahli. Il Napoli - si legge - rimane vigile per Samardzic o Lo Celso, che andrebbe via dal Tottenham in prestito con diritto, ma l’idea più concreta per l’ultima settimana riguarda Amrabat in uscita dalla Fiorentina.

A Garcia - si legge - non dispiacerebbe aumentare il livello di fisicità e muscoli in mezzo al campo. De Laurentiis e Joe Barone hanno avuto dei contatti, la Fiorentina chiede 35 milioni di euro, accetta solo proposte a titolo definitivo, neanche in prestito con obbligo di riscatto. Il Manchester United ha la priorità ma il Napoli è attento e, se dovessero cambiare le condizioni, può farsi avanti.