CdM - Rinnovo Osimhen, operazione in stand-by: ecco cosa manca

Sul Corriere del Mezzogiorno si scrive di Victor Osimhen e della ormai annosa questione rinnovo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Il Napoli ha concentrato la sua campagna acquisti proprio sulla permanenza di Osimhen rifiutando in maniera netta anche le proposte arabe che lo tentavano". Sul Corriere del Mezzogiorno si scrive di Victor Osimhen e della ormai annosa questione rinnovo: "La nomina del Pallone d’Oro ha certificato uno status da attaccante di livello mondiale, probabilmente tra i giovani uno dei più forti al mondo dopo Haaland. Questa candidatura ha riempito d’orgoglio Osimhen che ha visto un altro traguardo raggiunto partendo dalle complesse strade di Lagos.

La trattativa per il rinnovo ha occupato tanto tempo dell’estate del club di De Laurentiis ma l’accordo ancora non c’è. È un’operazione in stand-by in attesa di sbloccare ciò che manca su clausola rescissoria e diritti d’immagine".