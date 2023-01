Cdm - Rrahmani vicino al rinnovo: prossima settimana incontro con l'entourage per l'accordo

Rrahmani è sempre più vicino al rinnovo del contratto, la prossima settimana dovrebbe esserci un incontro con il suo entourage

Il Napoli intende blindare i migliori per il futuro. Non solo Lobotka e Di Lorenzo, per cui si attende solo l'annuncio ufficiale. C'è un altro calciatore ad un passo dal prolungamento.

Amir Rrahmani è sempre più vicino al rinnovo del contratto, la prossima settimana dovrebbe esserci un incontro con il suo entourage per definire il prolungamento dell’intesa. Il giocatore va in scadenza a giugno 2024, dovrebbe allungare il suo contratto fino al 2027. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.