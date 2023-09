Cdm - Sta arrivando il momento di Natan: c'è un motivo se il club lo ha scelto

TuttoNapoli.net

Nell’analisi in vista del tour de force che attende il Napoli, ci sono due strade da percorrere per affrontare le problematiche della sfida contro la Lazio: la crescita nella condizione atletica e l’inserimento di Natan.

Il centrale brasiliano dopo la sosta entrerà nelle rotazioni. Nel lavoro di scouting compiuto per sostituire Kim, in mezzo alle difficoltà relative alle trattative per Danso e Kilman, Natan è stato scelto nella consueta valutazione del rapporto qualità-prezzo proprio per la capacità di coprire tanto campo alle spalle. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.