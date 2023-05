Cdm svela il progetto di ADL sul Maradona: "Addio pista! Parcheggio sotterranei, museo, negozi, hotel..."

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno svela il progetto di De Laurentiis sullo stadio Maradona se il comune lo desse in concessione per 99 anni

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno svela il progetto di De Laurentiis sullo stadio Maradona se il comune lo desse in concessione per 99 anni al club azzurro: "Eccolo, dunque, il progetto per lo stadio targato De Laurentiis datato 2015 e con la formula del project financing . La proposta prevedeva uno stadio da 41mila posti (ma si possono aumentare a 55mila) e niente pista di atletica, con il campo di gioco più centrato rispetto al catino e gli spalti, nel settore della tribuna centrale, collocati a 7 metri dal campo.

Eppoi la creazione di un museo — oggi si lavora a quello di Maradona —, di negozi, di 23 Skybox — 22 da 12 posti e uno centrale da 24 —, di 8 field box a livello del campo e l’apertura di due terrazze all’altezza di quello denominato «Club 400» e 1011 posti riservati agli sponsor. De Laurentiis sfrutterebbe anche — accollandosi gli oneri di urbanizzazione — gli spazi antistanti piazzale Tecchio, i parcheggi sotterranei costruiti per «Italia 90» e rimasti abbandonati; potendo perfino, come prevede il Prg, costruire un hotel, a ridosso di una delle due Curve".