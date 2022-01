CdM - Tentativo concreto per Alvarez! Il Napoli vuole anticipare la concorrenza: la strategia

Il tentativo per Julian Alvarez di proprietà del River Plate è concreto. Il Napoli prova il colpo per la prossima estate ma vuole anticipare la concorrenza. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola. L'attaccante argentino classe 2000 è uno dei maggiori talenti del calcio argentino e per questo motivo la società azzurra vuole provare il colpo per la prossima estate quando non ci sarà Insigne che si è accordato col Toronto.