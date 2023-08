Cdm - Zielinski rifiuta 16mln l'anno, ma attenzione all'Al Ahli: vuole rilanciare ancora

La tentazione araba è sempre più lontana, Zielinski vuole il Napoli e lo scenario intorno a lui sta cambiando

© foto di www.imagephotoagency.it

La tentazione araba è sempre più lontana, Zielinski vuole il Napoli e lo scenario intorno a lui sta cambiando, scrive il Corriere del Mezzogiorno raccontando di una storia ricca di colpi di scena e capovolgimenti di fronte e che potrebbe finire col rifiuto a 16 milioni di euro a stagione: "L’Al Ahli, però, non molla e nelle prossime 48 ore potrebbe rilanciare con una proposta ancora più alta sia per il Napoli che per il calciatore. La permanenza di Zielinski non escluderebbe l’arrivo di Gabri Veiga dal Celta Vigo, il Napoli ha già raggiunto l’accordo con il giocatore per un quinquennale a 1,8 milione di euro a stagione più bonus.

Si lavora all’intesa tra le società, il Napoli potrebbe anche non pagare l’intera clausola rescissoria di 40 milioni di euro. Il prezzo potrebbe abbassarsi intorno ai 35 milioni di euro, magari con l’ausilio dei bonus può arrivare l’accordo che ancora non è stato del tutto raggiunto. Per riequilibrare l’abbondanza in mezzo al campo, potrebbe essere necessaria la partenza di Demme che ha il contratto in scadenza a giugno 2024 con un ingaggio di 2,5 milioni di euro. Sotto il profilo tattico, Gabri Veiga può essere un jolly adattabile in più zone del campo".