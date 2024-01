Cds - 150mln su Mazzarri: il futuro nelle mani del tecnico, ci sono due strade

TuttoNapoli.net

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

150 milioni sulle mani di Walter Mazzarri, il futuro del club per le prossime mosse tattiche e non solo. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa capire che la seconda parte di stagione sarà fondamentale: "Non (solo) per soldi ma per onore: e comunque, evitando di starsene in una bolla gonfia di ipocrisia, val pure la pena di dirselo che 150 milioni, così cash, uno sull’altro, lanciati sul tavolo, farebbero comodo a chiunque. Una cinquantina di milioni, ormai lo sanno anche al luna park, li garantisce la qualificazione alla prossima Champions League.

E per arrivare tra quelle 32, che potranno sguazzare nell’oro di un montepremi lunare dal quale si può staccare pure un assegnino da cento milioni, sarà necessario, anzi indispensabile, liberarsi del Barça, riuscire possibilmente a batterlo almeno una volta, pareggiare un’altra e poi, dopo essersi avventurati nei quarti, cogliere un altro successo".