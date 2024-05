Cds - A Bergamo temono il Napoli: la speranza è che Gasp usi ADL per il rinnovo

"Potrebbe anche andarsene, tutti temono il Napoli. La speranza è che il Gasp stia usando il Napoli per far ingelosire l’Atalanta"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Due finali quest’anno, unica squadra italiana: ci sta di perderle anche tutte e due, come no, ma Gasperini sarà quello che comunque tutti quanti imploreranno di restare. Lo scrive quest'oggi il Corriere dello Sport elogiando il lavoro straordinario del tecnico dell'Atalanta, che dura da anni, e raccontando le sensazioni in merito al futuro:

"Potrebbe anche andarsene, tutti temono il Napoli. La speranza è che il Gasp stia usando il Napoli per far ingelosire l’Atalanta, come nei matrimoni a un certo punto bisogna mettersi il tacco 12 o lo smoking per sbaraccare i rischi del torpore abitudinario, Percassi intanto l’ha già messa così: «Ha un contratto fino all’anno prossimo. Ma se vuole andare, deve fare lui il primo passo. E allora ne parleremo». Ne parleranno e prolungheranno, questo il sogno orobico, trofeo o non trofeo. Perché magari non lo dice tutta Bergamo, non lo dice la Bergamo che dà tutti i meriti alla società modello, ma in tanti come me lo dicono apertamente: senza il Gasp, non sarà più Atalanta. Una certa Atalanta. Questa Atalanta".