CdS - A Meret sta stretto il ballottaggio con Ospina: il rinnovo non è questione economica

David Ospina e Alex Meret, due portieri di livello per Luciano Spalletti. Ma ben presto il Napoli dovrà decidere su chi puntare. L'estremo difensore friulano era partito titolare, poi è diventato definitivamente secondo - e portiere di coppa - dopo l'ennesimo infortunio della sua carriera. Per questo il suo rinnovo è in dubbio. Non per una questione economica, dunque, bensì di progetto. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"Ci sarebbero, senza voler essere venali, venticinque milioni di buoni motivi per insistere con lui, che però a giugno 2023 va in scadenza, che nel ballottaggio ci sta stretto e da quella morsa preferirebbe liberarsi, nonostante con Ospina si vogliano sinceramente bene. Ma le ambizioni sono di questa terra e germogliano pure dentro i sedici metri".