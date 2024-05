Cds - ADL aspetta sempre Gasperini: è la prima scelta, ecco quando arriverà la risposta

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli è in attesa. Di Gian Piero Gasperini: è sempre lui, il primo della lista. Il profilo individuato per accompagnare la squadra e il club in questo percorso di rifondazione e ricostruzione che De Laurentiis ha inaugurato al tramonto di una stagione da incubo. L'allenatore dell'Atalanta, reduce dalla sconfitta in finale di Coppa Italia contro la Juventus, ha un'agenda ancora pienissima.

Secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola, la risposta del tecnico arriverà nei pressi della finale europea: gli impegni del Gasp hanno la priorità, ci mancherebbe, il rispetto è sacro ed è reciproco.