Cds - ADL e l’incontro con Sousa: i dettagli (e una penale da 1,8 mln)

© foto di www.imagephotoagency.it

Qualche giorno fa, dopo la presentazione del ritiro di Castel di Sangro, De Laurentiis aveva detto che sulla scelta avrebbe influito anche la chimica – la questione di pelle, il proverbiale intuito -, e così venerdì ha incontrato Sousa per guardarlo negli occhi durante la chiacchierata: a Roma, negli uffici della Filmauro, proveniente da Lisbona a bordo di un charter. Tutto in mezza giornata: andata-incontro-ritorno in Portogallo.

Così Il Corriere dello Sport scrive dell'incontro avvenuto tra il patron e Paulo Sousa: "Fermo restando un buco di una decina di giorni: da ieri a martedì 20 giugno, infatti, Sousa ha la possibilità di liberarsi attraverso una penale da un milione di euro (1,8 milioni a bilancio di chi va a pagarla). Viene quasi da ridere, a pensarci: una Pec ha contribuito a rovinare il rapporto tra Spalletti e De Laurentiis e una Pec ritorna prepotente come un boomerang tra De Laurentiis e un profilo ritenuto molto interessante. A cominciare dal 4-3-3".