Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, ieri in sede c’era anche il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis: il mercato non aggiungerà altro, almeno così sembra, può darsi anche che non sottragga elementi e possibilità di scelta, ma c’è un organico ricco e abbondante dal quale attingere e persino l’imbarazzo delle scelte.