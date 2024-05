Cds - ADL pensa sempre a Conte, ma servono serie riflessioni per un motivo

TuttoNapoli.net

Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, in chiave panchina del Napoli, da parte di De Laurentiis il pensiero per Antonio Conte è sempre lì, sullo sfondo, aleggia e si fa sentire, ma il suo arrivo sottende investimenti corposi che, senza la famosa Champions e neanche l’Europa League, impongono riflessioni serissime all’interno del club.

Bisognerebbe giocare con i bonus e le basi fisse, riuscire a coniugare le reciproche esigenze e ritrovarsi tutti felici e contenti. Missione non semplice. Ma l’idea resta, resiste.