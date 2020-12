CdS - ADL vuole 18mln per Milik, nessuno spenderà tanti soldi: spunta una soluzione a sorpresa

Arek Milik, fuori rosa, non parte per meno di 18 milioni di euro. E' questa la cifra che il Napoli ha fissato come valutazione del calciatore polacco. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che nessuno, ad oggi, è disposto a spenderla per un calciatore in scadenza tra sei mesi. Per questo la soluzione alternativa può essere il prestito a gennaio previo rinnovo. Tanti sono i club interessati al bomber polacco, tra questi la Fiorentina, l'Atletico Madrid e, in Inghilterra, Newcastle, Tottenham e West Ham.