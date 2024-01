Cds - Affondo per Traoré: il Napoli ci prova con forza in prestito, le ultime

Traore è il nome nuovo per l’attacco del Napoli. Si lavora all’arrivo del jolly del Bournemouth, affare in prestito oneroso, dialogo in corso tra le due società

Hamed Junior Traore è il nome nuovo per l’attacco del Napoli. Si lavora all’arrivo del jolly del Bournemouth, affare in prestito oneroso, dialogo in corso tra le due società. Traore, ivoriano, anni 23, esploso nel Sassuolo prima del trasferimento in Premier, è un nome alternativo a Cyril Ngonge del Verona, altro esterno seguito dal Napoli per rinforzare le fasce. Junior è un giocatore duttile che in carriera, nonostante la giovane età, ha già ricoperto diversi ruoli facendo l’esterno ofensivo (sinistro) ma anche il trequartista, la mezzala, il centrocampista centrale e la seconda punta. Il Napoli ci sta provando con voglia, con forza, anche se il giocatore è stato parallelamente accostato ad altri club (tipo Roma, Milan e Fiorentina). Lo scrive il Corriere dello Sport.