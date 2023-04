Cds - Alle 22.37 del 23/04/2023 il Napoli si è ripreso Scudetto dopo 33 anni

Al le 22.37 del 23 aprile del 2023, scrive il Corriere dello Sport, il Napoli si è ripreso dopo trentatré anni uno scudetto

Al le 22.37 del 23 aprile del 2023, scrive il Corriere dello Sport, il Napoli si è ripreso dopo trentatré anni uno scudetto che aveva già vinto e la matematica adesso ha un senso o anche no, e ormai serve un'altra giornata perché la festa dilaghi dopo essere stata allestita. Alle 22.37 il Napoli ha ribadito ciò che per un anno intero ha detto vincendo a Roma, in casa della Lazio e della Roma, a San Siro con il Milan e a Torino, stavolta con la Juventus, nella notte che ha la magìa di una rivoluzione secca, che non ammette contraddittori.