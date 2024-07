Cds - Altro che clausola, Lukaku al Napoli per la metà: la cifra definitiva

vedi letture

L'attaccante del Chelsea Romelu Lukaku è il prescelto a raccogliere l'eredità al centro dell'attacco azzurro, e ha già informato il suo club, il Chelsea, di voler aspettare il Napoli di Antonio Conte. Il suo allenatore totem.

Una volta definita la cessione di Osi, Manna potrà dedicarsi a sistemare i dettagli di un affare già abbozzato con il Chelsea: l'acquisto di Lukaku. Un giocatore con una clausola da 37,5 milioni di sterline (44 milioni di euro circa) che però può arrivare per una cifra compresa tra i 20 e i 25 milioni. Tra l'altro, per lui sono valide le agevolazioni del Decreto Crescita. E soprattutto, non vede l'ora di ritrovare Conte. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.