Cds annuncia: "Barak ad un passo, forse si chiude già oggi! E' idea di Meluso, le cifre"

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Barak ad un passo dal Napoli. Affare che si può chiudere già in giornata. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport. L'idea è stata di Mauro Meluso, il diesse,che ha lanciato una proposta a costi contenuti.

Barak, infatti, è stato suo centrocampista al Lecce, faceva il terzo del 4-2-3-1, e dunque avrebbe la natura per andare a coprire il vuoto che ha lasciato Elmas. La Fiorentina ci sta ma a certe condizioni: ad esempio, prestito con obbligo di riscatto; De laurentiis invoca il diritto. Con sei milioni si può concludere, forse persino in giornata, perché troppo tempo è già volato via.