Cds annuncia: "La doppia sfida Champions col Milan aperta ai tifosi in trasferta"

Ottime notizie per i tifosi. Come scrive il Corriere dello Sport, l’Osservatorio ha deciso che i residenti in Campania e in Lombardia potranno accedere ai settori ospiti di San Siro e del Maradona per le due partite di Champions tra il Napoli e i rossoneri. Unica indicazione: è necessaria la Fidelity card.