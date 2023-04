Cds annuncia: "Osimhen può giocare già col Verona! L'idea di Spalletti per il Milan"

Buone notizie da Castel Volturno. Victor Osimhen sta meglio, recupera, e per domani potrebbe anche essere convocato

Buone notizie da Castel Volturno. Victor Osimhen sta meglio, recupera, e per domani potrebbe anche essere convocato. L'idea di Spalletti è quella di concedergli uno spezzone e fare le prove generali in vista della Champions. Già mercoledì Spalletti, come ricorda il Corriere dello Sport, aveva anticipato il suo rientro col Milan per la gara di ritorno. Rientro che ora si avvicina.