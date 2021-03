CdS - Ansia Ghoulam dopo l'infortunio: oggi gli esami a Roma, i dettagli

C'è apprensione per le condizioni fisiche di Faouzi Ghoulam dopo l'infortunio contro il Bologna. Il calciatore algerino è stato costretto a lasciare subito il terreno di gioco. L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "La gioia per il successo è stata condizionata, in parte, dall'infortunio di Ghoulam, costretto a uscire a metà primo tempo per un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. Se ne saprà di più oggi dopo il controllo a Roma e gli esami a cui verrà sottoposto. Ma c'è ansia per le sue condizioni".