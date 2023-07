Cds - Arabi all'assalto del Napoli: piacciono tre azzurri, cifre choc per Zielinski

Assalto ai gioielli del Napoli dalla Saudi League. Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, gli arabi cercano tre calciatori del Napoli

Assalto ai gioielli del Napoli dalla Saudi League. Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, gli arabi cercano tre calciatori del Napoli, si tratta di Mario Rui, Lozano e Zielinski. Per il polacco, l’Al-Ahli propone al centrocampista 36 milioni per 3 anni. Su di lui c'è anche la Lazio e De Laurentiis per cederlo chiede 25 milioni di euro. L’Al-Nassr di CR7 e Ospina corteggia Mario Rui. Sondaggi arabi in passato anche per il messicano al momento freddo all'idea di trasferirsi negli emirati.