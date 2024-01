Cds - Barak si avvicina, vuole il Napoli: incontro con la Fiorentina a Riyad, le ultime

Si avvicina Antonin Barak. Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli e la Fiorentina provano ad avvicinarsi

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Si avvicina Antonin Barak. Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli e la Fiorentina provano ad avvicinarsi, intanto si sono visti ieri, a Riyad, dove distano un quarto d'ora di taxi. Il giocatore vuole l'azzurro.

La prima proposta, 500mila euro di prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni, è al momento sospesa. Il club di Commisso spinge per l'obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, come la qualificazione in Champions. La volontà comune di arrivare ad un'intesa potrebbe risultare decisiva.