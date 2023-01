Cds - Bereszynski è a Napoli: stamattina a Castel Volturno deciderà con Spalletti per Genova

Bartos Bereszynski si è messo in macchina, è arrivato a Napoli, scrive il Corriere dello Sport raccontando che stamani si presenterà a Castel Volturno

Bartos Bereszynski si è messo in macchina, è partito, è arrivato a Napoli, scrive il Corriere dello Sport raccontando che stamani si presenterà a Castel Volturno, si sottoporrà agli ultimi controlli a Pineta Grande, tornerà al Konami Training Center, poi - ottenuto l’ok - parlerà con Spalletti e insieme decideranno: "Sull’aereo che andrà a Genova, potrebbe esserci anche lui oppure no, dettagli, ma le possibilità che il polacco debba subito convivere con un conflitto intestino sono elevate. Alla Sampdoria ci andrà Zanoli, lui in prestito senza alcuna possibilità di riscatto: dovrà guadagnarsi la stima di Stankovic, prendersi una maglia, mettere minuti nelle gambe, crescere e porre le basi per rientrare nel club che l’ha lanciato e che crede in lui.