CdS - Clamoroso Zielinski: pronto a rinunciare a 36 mln in 3 anni dall'Arabia, vuole il Napoli

© foto di www.imagephotoagency.it

C'è chi dice no: Piotr Zielinski pronto a rinunciare ad un ingaggio faraonico pur di restare al Napoli. Questa la notizia rilanciata dall'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Perché poi, tutto sommato, c'è anche chi dice no: e in questo momento Zielinski non ha intenzione di accettare la super offerta dell'Al-Ahli. A quanto pare di 36 milioni per 3 anni: Piotr vuole il Napoli. Vuole restare. Vuole prolungare il contratto in scadenza nel 2024: sarà una trattativa complessa e di certo non potrà puntare ai 4,8 milioni di ingaggio attuale, ma il suo manager Bolek sbarcherà a Dimaro per parlarne con De Laurentiis" si legge sul quotidiano.