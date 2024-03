Cds - Conte è la tentazione più forte di ADL per giugno: vuole affidargli il Napoli e ci riproverà

Calzona potrebbe restare a Napoli, oppure no. Ne parla il Corriere dello Sport oggi in edicola, focus sul nome del nuovo allenatore, partito il casting

"Antonio Conte rimane la stella polare dalla quale vorrebbe farsi guidare, e però le chiacchierate più recenti hanno ribadito le diversità di alcuni principi fondatori sul Progetto. Conte è ancora, e sino a prova contraria, la tentazione più forte che De Laurentiis potrà inseguire nel momento in cui deciderà di costruire attraverso la convergenza delle rispettive idee con un allenatore autorevole e autonomo".