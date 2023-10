Cds - Conte non chiude al Napoli: accetterebbe alle sue condizioni e piace molto ad ADL

TuttoNapoli.net

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sul futuro della panchina del Napoli qualora venisse esonerato Garcia, al momento confermato: "Antonio Conte è libero, piace moltissimo e non chiude le porte, però a certe condizioni. Profilo prestigioso e obiettivo conteso, anche perché United e Psg potrebbero diventare chance per lui, ma comunque possibile: e non è poco. Poi c’è Igor Tudor, reduce dall’OM: i nomi credibili, al momento, sono questi".