Cds - Conte prima scelta: è la vera tentazione di ADL, retroscena sul modulo

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

Antonio Conte è l'obiettivo principale per la panchina del Napoli. Ne parla nel dettaglio l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Antonio Conte è stata spesso una tentazione di De Laurentiis, che non ha mai nascosto la propria simpatia per un tecnico con il quale ha un rapporto diretto. Conte gioca a tre, ma conta poco, anche perché nel curriculum vitae dell’allenatore c’è pure la difesa a quattro e ci sono i trofei con la Juventus e con l’Inter, il trionfo con il Chelsea, una cultura internazionale che rappresenta una garanzia.

Però costosa. E questo è un discorso che appartiene alle dinamiche di trattative che rientrano nelle competenze di un manager oculato ma capace di osare. Antonio Conte è il profilo alto, altissimo, per fronteggiare le preoccupazioni".