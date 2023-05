Cds - Da Conte a Gasperini: tutti i nomi di ADL se Spalletti va via

Non è ancora detto che sarà Spalletti l'allenatore del Napoli per la prossima stagione

Non è ancora detto che sarà Spalletti l'allenatore del Napoli per la prossima stagione, per questo è inevitabile non prevedere chi potrebbe essere il suo eventuale sostituto. L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Nell’agenda la priorità è Spalletti, l’appuntamento da fissare, per sapere se poi sarà il caso di doversi orientare altrove, su Conte o su Gasperini, su Italiano o su Galtier".