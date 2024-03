CdS - Da Osimhen ai mancati riscatti, da Meluso a Calzona: ADL rifonda, via tutti!

TuttoNapoli.net

Victor Osimhen andrà via. Francesco Calzona lo stesso. Mauro Meluso è pronto a farlo. I calciatori in prestito non saranno riscattati. Il prossimo anno ci saranno diverse facce nuove in casa Napoli, tra la dirigenza, la panchina e la squadra. Una rifondazione. Aurelio De Laurentiis è pronto a rivoluzionare tutto. Lo scrive il Corriere dello Sport:

"Il Napoli va rifatto, dalla testa ai piedi: ha bisogno di un allenatore, essendo scontato il congedo da Calzona, poi - con Meluso che è pronto a salutare - di un direttore al quale concedere i poteri che ne meritano le competenze; e a seguire, in quel solco, scelte che dovranno essere ispirate da chi il calcio lo conosce tecnicamente.

Dovrà (ri)nascere il Napoli, potrà farlo con i circa 130 milioni della clausola rescissoria che arriveranno dalla cessione di Osimhen, con il risparmio su riscatti improbabili - Dendocker, Traore - con qualche altro inevitabile lascito (Natan? Lobotka? Simeone?), con la separazione ormai ufficiale da Zielinski, giocatore dell’Inter a parametro zero da qualche settimana ormai: ci sarà da rimettere assieme i cocci, però prima le idee".