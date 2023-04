CdS - Dalla genialità di Spalletti può uscire un falso nueve inedito

Il Corriere dello Sport racconta dell'emergenza in attacco in casa Napoli, che si ritrova a dover fare a meno di Osimhen e Simeone

"Visto che Osimhen è fuori, Simeone pure e neanche Raspadori sta molto bene, il Napoli si ritrova nel proprio teatro dell’assurdo, incolla i cocci di questa primavera e s’industria". Il Corriere dello Sport racconta dell'emergenza in attacco in casa Napoli, che si ritrova a dover fare a meno di Osimhen e Simeone, con un Raspadori non al meglio.

"Scavando nella genialità di Luciano Spalletti qualcosa uscirà, semmai un «falso nueve» inedito - Elmas più di Kvara, comunque i due assieme a Lozano - una diavoleria con la quale andare a rovistare tra i concetti del Milan, che dal pareggio con l’Empoli comunque un po’ ammaccato ne è uscito. Ma Pioli, che appena dieci giorni fa se n’è andato dal «Maradona» con certezze che sembravano definitivamente demolite, dopo essersi reinventato se stesso impadronendosi ancora e di nuovo di un’impostazione più familiare, è consapevole che ciò ch’è stato scritto nel primo quadrimestre del 2023 non può essere stato cancellato da un’ondata di benessere. Il passato in Champions non ha un senso definitivo, può orientare certe scelte ma evitando di radicarle, e una semifinale da conquistare in centottanta minuti può comportare anche mutamenti non genetici ma strategici".