CdS esalta Spalletti: "Ha reso il Napoli esagerato! Altro show e organizzazione elettrizzante"

L'edizione odierna del Corriere dello Sport elogia Spalletti e il suo lavoro dopo il primo posto ottenuto dal Napoli: "In un’ora e mezza che sa di strapotere, c’è la natura diversa d’una squadra che Spalletti ha reso esagerata: attacca e segna, difende e non subisce, poi poeticamente esprime se stessa, declamando football in strofa. Per 90' che sanno di dominio assoluto, il Napoli allunga la propria sagoma sul campionato. Il Napoli sceglie di dimostrare la sua espressione più seducente e accattivante e in 35' minuti pieni di personalità, lascia l’Udinese stordita ai margini di uno show nel quale c’è la sintesi del calcio palleggiato su ritmi (anche) alti e sviluppato in un’organizzazione elettrizzante".