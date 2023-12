Cds - Fofana idea evaporata per la Coppa d'Africa: due profili in pole a centrocampo

Iniziano a delinearsi le strategie del Napoli sul mercato

Iniziano a delinearsi le strategie del Napoli sul mercato. Fofana (28) è stata una tentazione che va evaporando un po’ alla volta, dopo che le convocazioni della Costa d’Avorio hanno avuto lo stesso effetto d’una secchiata di cubetti di ghiaccio: investire per un mediano che arriverebbe assai più in là è ipotesi da scartare per riconsiderare Højbjerg (28) dal Tottenham e Soumaré (25) del Siviglia. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.