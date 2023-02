Cds - Fulham aveva ceduto Anguissa al Napoli come un saldo: che affare, le cifre

L'edizione odierna del Corriere dello Sport esalta Anguissa autore di una stagione super e ricorda il super affare fatto dal Napoli

L'edizione odierna del Corriere dello Sport esalta Anguissa autore di una stagione super e ricorda il super affare fatto dal Napoli: "André Frank Zambo Anguissa arriva in prestito oneroso (500 mila, cosa sono cinquecentomila euro dentro il fantasmagorico mondo del calcio?), con diritto di riscatto fissato a dodici mesi di distanza ed a quindici milioni di euro (e cosa sono quindici milioni di euro in questo spendaccione macro-universo): viene ceduto dal Fulham come uno saldo e trasformato dal Napoli in una stella".