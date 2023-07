Cds - Garcia aspetta Maxime, contatto col Sassuolo che apre all'addio: la cifra per chiudere

Rudi Garcia vuole portare Maxime Lopez a Napoli. Crede sia il giusto rinforzo a centrocampo

Rudi Garcia vuole portare Maxime Lopez a Napoli. Crede sia il giusto rinforzo a centrocampo. Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, un membro dello staff del tecnico francese si è messo in contatto col club neroverde (e ha capito che l'operazione può andare in porto) che per cedere il centrocampista parte da una valutazione di 15 milioni.