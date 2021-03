CdS - Gattuso via in ogni caso: è Allegri il sogno di De Laurentiis

È Massimiliano Allegri il sogno di Aurelio De Laurentiis come nuovo allenatore del Napoli. Si parla dell'ex tecnico della Juventus sull'edizione odierna del Corriere dello Sport, che chiarisce come oramai non ci siano più i margini per la permanenza di Rino Gattuso, che a fine stagione andrà via a prescindere dal finale di stagione e dal raggiungimento, o meno, dell'obiettivo Champions League.

“De Laurentiis, che ha deciso di cambiare a prescindere dal finale di stagione, sogna Massimiliano Allegri che ha lasciato aperte tutte le porte possibili: vorrebbe andare al Real Madrid che gli ha mandato dei segnali, ma non scarta i porti italiani, dall’intrigante Roma dei Friedkin al complicato ritorno alla Juventus” si legge sul quotidiano.