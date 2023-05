Cds - Giuntoli ha accettato la Juve: aspetta solo ok di ADL per andarsene

Quale sarà il futuro di Giuntoli e De Laurentiis? Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Quale sarà il futuro di Giuntoli e De Laurentiis? Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Il ds ha ancora un anno di contratto, ha accettato la proposta della Juve e ora incontrerà il presidente per discutere di una via d’uscita con stretta di mano e abbracci (amichevole, per intenderci); il contratto dell’allenatore, invece, è stato rinnovato fino al 2024 attraverso l’esercizio dell’opzione fissata a favore del club ma il signor Luciano aspetta di parlare con De Laurentiis per conoscere programmi e obiettivi".