CdS - Giuntoli ha già detto 'sì' alla Juve, ma la volontà di ADL è un mistero: urge colloquio

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ormai già da qualche giorno Cristiano Giuntoli ha dato il suo ok alla proposta della Juventus, pronto a cambiare aria dopo aver conquistato finalmente lo Scudetto col Napoli. Ma il trasferimento non è ancora cosa fatta, visto che il direttore sportivo toscano ha un contratto per un altro anno con Aurelio De Laurentiis. Servirà un colloquio per sbloccare la situazione, scrive il Corriere dello Sport:

“Le cose succedono anche se Cristiano Giuntoli è in attesa di un colloquio con De Laurentiis e di chiarimenti utili per sentirsi poi libero di fare le valigie. Il contratto, in scadenza nell’estate del 2024, è un ostacolo da rimuovere e per farlo è indispensabile incontrarsi e chiacchierare con il proprio presidente, liberarsi di quel vincolo, scoprire quale sia la sua volontà che è ammantata nel mistero. La Juve è consapevole della situazione in cui si trova Giuntoli ed attende, dopo aver ottenuto adesione alla propria proposta”.