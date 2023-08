CdS - Grana Lozano: chiede tre stipendi prima del PSV, ADL fa muro

Hirving Lozano è disposto a trasferirsi al PSV, la trattativa è ben spedita, ai dettagli, ma non ci sono gli accordi tra tutte le parti in causa

Hirving Lozano è disposto a trasferirsi al PSV, la trattativa è ben spedita, ai dettagli, ma non ci sono gli accordi tra tutte le parti in causa. Un problema per Aurelio De Laurentiis è però rappresentato dalla richiesta dell'esterno offensivo messicano. Stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport è tutto fatto con il Psv ma il giocatore reclama tre stipendi. Questo è quanto si legge sul quotidiano:

"Il problema tra il Chucky e il Napoli riguarda gli ultimi stipendi: il club ha chiesto al giocatore di rinunciare e lui invece è intenzionato a non perderli prima di trasferirsi a Eindhoven. Lozano ha il contratto in scadenza nel 2024 e a gennaio acquisirà lo status di parametro zero; il Psv è disposto a pagare una quindicina di milioni tra base fissa e bonus".