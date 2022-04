CdS - ADL piomba su Zaniolo: Napoli è la pretendente con le intenzioni più concrete

"E Zaniolo, diciamo la verità, sarebbe un nome perfetto per il nuovo corso senza Insigne".

Il Napoli sulle tracce di Nicolo Zaniolo. Questa la notizia a sorpresa lanciata questa mattina dal Corriere dello Sport sull'esterno giallorosso: "Certe cose vanno raccontate senza fronzoli, anche perché la notizia è grande e grossa di per sé: il Napoli vuole Nicolò Zaniolo. E soprattutto fa sul serio: non soltanto si è iscritto a un carnet di illustri corteggiatori che annovera anche la Juve, ma a quanto pare è il pretendente con le intenzioni più concrete.

Del resto, la naturale conseguenza del tempo che passa e rinnova sarebbe proprio questa: per un talento che va (Insigne), ce n'è uno che viene (Nicolò). De Laurentiis, nel bel mezzo della lotta scudetto, prepara insomma il grande ritorno in Champions. E Zaniolo, diciamo la verità, sarebbe un nome perfetto per il nuovo corso senza Insigne".