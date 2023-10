Cds - Il consiglio dei saggi di Garcia è composto da sette calciatori: Osi e Kvara sono fuori, il motivo

Il consiglio dei saggi di cui spesso parla Garcia, scrive il Corriere dello Sport, è composto da sette calciatori

Il consiglio dei saggi di cui spesso parla Garcia, scrive il Corriere dello Sport, è composto da sette calciatori. Sono i più esperti e longevi e nell'elenco per questo motivo non figurano Osi e Kvara: "Zielinski, Meret e Mario Rui per longevità); una personalità solida in una squadra che a volte pare “liquida” (Rrahmani e Juan Jesus); e infine i leader, e sì ci vogliono, il capitano (Di Lorenzo) e uno dei personaggi più autorevoli, peraltro assai vicino all’allenatore per averlo conosciuto in epoca non sospetta (Anguissa)".