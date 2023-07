CdS - Il 'duecentino' di ADL fino al 12: un solo club può prendere Osimhen

Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sul futuro dell'attaccante: "Avere Osimhen in squadra fa la differenza"

© foto di www.imagephotoagency.it

Rudi Garcia in ansia per il futuro di Victor Osimhen. Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sul futuro dell'attaccante: "Avere Osimhen in squadra fa la differenza e non averlo la fa al contrario.

Adl ha annunciato che il 12 agosto tirerà le somme sulle previsioni in vista della prossima stagione, e considerando che si tratta del giorno finale del ciclo abruzzese va da sé pensare che l'obiettivo è chiudere la storia entro quella data. Sullo sfondo, nel frattempo, restano le ombre del caso-Mbappé. L'ombra del Psg. L'unico club in grado di soddisfare le richieste del Napoli con il famoso duecentino: parole di Adl".